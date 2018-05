Grupo da Morte ou da ‘Grupo da Moleza’ para a seleção brasileira em 2010?

Sem contar o “carrinho” que a Fifa deu na França, a escolha dos grupos para o sorteio da Copa do Mundo de 2010 não apresentaram surpresas. Agora, chegou a hora mais interessante de todas: a da especulação.

Acredito que eu já tenha ouvido pelo menos 20 possíveis adversários para a seleção brasileira na primeira fase. Curiosamente, Portugal e França nunca estiveram entre os escolhidos. Talvez seja a nossa fama de, quase nunca, pegarmos adversários considerados fortes no começo da Copa.

Mas, se formos analisar, a seleção brasileira sempre contou com um bom adversário em sua chave quando nas duas últimas vezes que foi campeã do mundo. Em 2002, a então “fraca” Turquia conseguiu a terceira colocação. Mesmo feito da Suécia, em 1994. Se o cenário se repetir em 2010, Portugal ou França podem estar no caminho.

Agora, dentro da especulação, minha aposta é a Suíça. Aos poucos o país trilíngue ganha espaço e pode ser a surpresa da Copa. Devaneio meu? Certamente que sim, estamos especulando, pessoal.

Os outros dois adversários brasileiros serão Austrália e Argélia. Se bem que Honduras seria um tanto curioso depois do embate diplomático entre os países.

GRUPO DA MORTE

Nada mais legal que ver seus adversários em enrascadas. Se você pensar assim, a Argentina deve, mais uma vez, ter problemas na primeira fase. Sua costumeira sorte poderá colocar Portugal no caminho, assim como Camarões (ou Costa do Marfim) e Coreia do Norte.

PALPITES

Aí estão os grupos da Copa de 2010 saídos diretamente dos devaneios deste jornalista:

Grupo A

África do Sul

Coreia do Sul

Paraguai

Dinamarca

Grupo

Brasil

Austrália

Argélia

Suíça

Grupo

Espanha

Estados Unidos

Uruguai

Grécia

Grupo

Holanda

Coreia do Norte

Costa do Marfim

Eslovênia

Grupo

Itália

Honduras

Chile

Sérvia

Grupo

Inglaterra

França

Nova Zelândia

Nigéria

Grupo

Argentina

Portugal

México

Gana

Grupo

Alemanha

Japão

Camarões

Eslováquia

Não deixem de enviar os seus, e acompanhe ao vivo a definição dos grupos da Copa no estadao.com.br a partir das 14h30 desta sexta-feira, dia 4.