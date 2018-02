Ídolos, onde estão vocês?

Talvez o maior motivo que leva uma pessoa a gostar de um esporte é o ídolo. Como bem define o dicionário Aurélio, é aquela pessoa a quem se tributa respeito ou afeto excessivo. Com o passar dos anos, nossos craques no futebol foram embora do País cada vez mais cedo e as novas gerações não conseguem mais criar vínculos. Se o fazem, acabam torcendo para times da Itália, da Espanha, da Inglaterra, lugares onde esses jogadores estão.

Até os anos oitenta, porém, era diferente. Existiam esses jogadores aqui, bem perto de nós. No vídeo que está no Youtube, abaixo, veja a emoção do filho do humorista Costinha (já morto), ao conhecer Zico, que estava no Flamengo. Saudades do tempo em que tínhamos isso por aqui (reclamação que vale para outros universos da nossa sociedade).

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/c9g5dl7IO2o” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]