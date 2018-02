Imagens do nova carro da Renault aparecem na Internet

A Renault ainda não apresentou oficialmente o seu carro para a temporada de 2007 da Fórmula 1, mas algumas fotos do R27 vazaram na Internet. A procedência das imagens é desconhecida, mas é possível que elas tenham sido tiradas durante um treino secreto realizado na última quarta-feira (10), em Paul Ricard (França). Na imagem, é possível ver o capacete de Nelsinho Piquet.

As imagens também mostram uma pintura semelhante do que a usada pela Renault nos últimos anos, mas esta deve ser provisória (informações dão conta de que o carro deverá ser verde ou laranja). O R27 será lançado no próximo dia 24, em Amsterdã, na Holanda.