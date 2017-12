Improviso com patrocinadores na seleção

Uma das patrocinadoras da seleção, a empresa telefônica Vivo, continua em impasse com a CBF, com quem tem contrato até 2015 e discute na Justiça questões relacionadas ao montante a ser pago à entidade. Nesta terça, em mais uma prova de que a relação está abalada, funcionários da CBF improvisaram pouco antes da entrevista de Dunga adesivos da Vivo no painel obrigatório localizado atrás dos entrevistados. No painel publicitário, conhecido como backdrop, havia apenas a logomarca da Nike e do Guaraná Antarctica, outros patrocinadores da seleção.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.