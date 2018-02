Incansável Diego Hypólito….

O ginasta Diego Hypólito segue desafiando a lei da gravidade. Amanhã e domingo, o atleta promete deixar o público francês, na etapa da Copa do Mundo de Paris, boquiaberto com seu movimento inédito: o Hypólito II (um duplo twist carpado com pirueta no segundo mortal). Difícil de imaginar a acrobacia? Mais difícil deve ser executá-la.

Quem viu sua apresentação na Super Final da Copa do Mundo, em dezembro, onde faturou o bicampeonato no solo, não duvida da capacidade do atleta. Além de acertar a acrobacia, Diego terá uma pedreira pela frente. Essa Copa do Mundo de Paris é digna de uma final olímpica, com o romeno Marian Dragulescu (campeão mundial no solo) e com o canadense Kyle Shewfelt, campeão olímpico.

Olhos atentos para o atleta que promete ‘estourar’ no Pan do Rio e na Olimpíada de Pequim/2008.

