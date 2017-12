Você que nunca passou pela experiência de ser acordado no meio da madrugada por um alarme de incêndio, nem queira saber como é. Ocorreu comigo, na noite passada, em Colônia, e foi uma situação digna de filme de terror. Passava da meia-noite e meia, fazia pouco mais de quarenta minutos que eu estava dormindo, quando dei um pulo da cama, ao som de uma estrondosa voz em Inglês e Alemão: “Senhoras e senhores, por favor, saiam imediatamente do hotel ! Esta é uma emergência, não usem o elevador, saiam pelas escadas”.

Olho pela porta, e vejo crianças e mulheres correndo de um lado para o outro… na hora, lembrei de “Inferno na Torre”, filme dos anos 70 no qual um mega-edifício é consumido por um incêndio criminoso e milhares de pessoas morrem.

Mais do que depressa, peguei as malas e desci. Na calçada, dezenas de pessoas, a maioria brasileiros, estavam sem entender nada. Chega o caminhão do Corpo de Bombeiros e os soldados entram no prédio. Inspecionam tudo, esperamos meia hora, e somos autorizados a voltar para os quartos.

Segundo funcionários do hotel, é a terceira vez que isso acontece, em seis meses. Pode ser um defeito no sistema de alarme ou algum hóspede que não respeitou o aviso de não fumar, e a fumaça do cigarro – além de gradativamente aniquilar o próprio sujeito – quase matou do coração dezenas de pessoas.

Nem quero saber a causa do problema. Só sei que praticamente passei a noite em claro e presenciei momentos de desespero. Por mais breves que tenham sido, foram os piores da minha vida.

