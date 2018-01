Confesso que chego ao fim do ano em dúvida: qual o melhor time brasileiro, Inter ou São Paulo? O Inter foi campeão da Libertadores e Mundial. O São Paulo foi campeão brasileiro. Já no confronto direto entre os dois deu Inter. Ainda assim, não sei não – acho um páreo pra lá de equilibrado. Agora, quanto à satisfação das duas torcidas, tenho menos dúvidas. Se a do São Paulo vibrou com o título nacional que não ganhava havia muito tempo, a do Inter simplesmente comemorou a maior conquista de toda a sua história. Não há o que se compare a ser campeão do mundo, e, sabe como é?, a primeira vez a gente nunca esquece.

