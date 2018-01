Internacional apresenta a camisa de campeão da Copa Libertadores 2006

O Internacional apresentou na sexta-feira à noite sua nova camisa, incrementada após a conquista da Copa Libertadores deste ano. A novidade é a presença de mais uma estrela – alusiva ao torneio continental – que fica acima das outras, 50% maior. Na manga direita foi colocada a logomarca da Conmebol, que serve como indicação do título. O time vai estrear a nova camisa, produzida pela Reebok, na partida deste domingo contra o Atlético Paranaense. O novo uniforme do Internacional estará a vendas nas principais lojas de esporte do Brasil por R$ 139,90.

