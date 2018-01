Internacional, campeão, fecha ano perfeito

A conquista do título da Copa do Mundo de Clubes é o desfecho perfeito para o melhor ano da história do Internacional, que enfim se eleva ao status que indica seu nome. Isso tudo é o reflexo de um trabalho de longo prazo, com planejamento e dedicação, realizado há pelo menos três anos no clube de Porto Alegre.

Logo depois de conquistar a Copa Libertadores neste ano, ao ganhar do forte time do São Paulo na decisão (que seria depois campeão brasileiro), o time do técnico Abel Braga (que vinha com uma fama de pé-frio nas costas por ter perdido títulos principalmente da Copa do Brasil) dizia que iria batalhar por tudo, voltado ao Mundial. Conseguiu isso, pois esteve direto na briga pelo título nacional.

Só faltou mesmo o título gaúcho, que foi perdido para o arqui-rival Grêmio. Mas isso agora fica em segundo plano. O que fica marcado é que o Inter agora se igualou ao adversário. Mesmo jogando de branco na final, o time colorado é dono do mundo. Parabéns.