E o estádio de Gelsenkirchen, hein? Hein? O nome da cidade é complicado, mas o estádio do Schalke 04 não existe. Ou melhor, existe porque eu entrei nele. Aliás, não deveria ter entrado. É o tipo do lugar que precisa ser visto por foto, filme, trata-se de um templo do futebol. A partida foi Estados Unidos e República Checa e eu fiquei nervoso como se fosse uma final com o meu time em campo. Sensacional, coisa de outro mundo.

