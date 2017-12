Isso é que é atitude inteligente!

Quer dizer que decidiram crucificar o Edmundo pelo pênalti que perdeu contra o Vasco? Essa dúzia e meia de torcedores acha que ele o fez de propósito, para não prejudicar o seu time do coração. Isso é que é ser inteligente! A gente esquece que o time jogou mal, que o adversário mereceu amplamente a vitória (se não fosse o Diego, seria de cinco) e resolve criticar o único craque verdadeiro do elenco por um erro que qualquer jogador está sujeito a cometer. Edmundo já fez muitas besteiras no futebol e na vida, mas nessa estou com ele. É evidente que não perdeu o pênalti porque quis. Até porque não chutou a bola para fora ou na mão do goleiro. Assim, em vez de achincalhá-lo pela perda do pênalti, prefiro elogiá-lo pela pontaria (acertar a trave nem sempre é fácil). Até porque, se os jogadores tivessem com a mira em dia, o Palmeiras teria goleado o Atlético-PR na rodada anterior.

