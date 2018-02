Isso sim é um kit de respeito

Certamente, a foto da Sabrina Sato com a camisa “Eu nunca vou te abandonar” foi a melhor coisa feita pelo Corinthians no ano de 2007. Obviamente que torcedores de outros clubes discordarão ao dizer que a melhor coisa foi o rebaixamento, mas convenhamos: esta foto dá até vontade de comprar o kit… E que kit, meu amigo!

SEGUIR O EXEMPLO

O São Paulo é o campeão Brasileiro com todos os méritos, mas eis aí uma coisa que poderia aprender com o Corinthians. Basta lembrar as fotos da campanha “5-3-3” e “Penta Único”. Lastimável. E o kit do Palmeiras, com as vozes de “veludo” de Edmundo, Marcos e Valdívia, além de um pedacinho do gramado do Palestra? Melhor nem comentar…

Tocando no assunto sobre como um clube pode aprender com o outro, o Palmeiras entrou na luta para ter uma arena multiuso que possa abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014, juntando-se ao São Paulo, que tenta de todas as formas assegurar ao menos a abertura do evento. A apresentação não foi a esperada e, para piorar, a grana (R$ 250 milhões) para a construção da “Arena Palestra” simplesmente não apareceu. Isso remete a um projeto “famoso” para a construção de um Estádio para o Corinthians, que nunca saiu do papel. Bem, pelo menos o layout do complexo multiuso, prometido para 2010, é bonito. Agora, é esperar para ver. E por falar em ver, curtam a foto aí do lado…