Assim como admirei a iniciativa corintiana ao colocar a Sabrina Sato na campanha “Nunca vou ter abandonar”, eu não poderia ficar de fora do assunto do momento: o novo patrocínio do Palmeiras.

A Fiat desembolsará R$ 22 milhões por ano para estampar sua marca na camisa alviverde, sendo, até o momento, o maior patrocínio no futebol brasileiro. Essa notícia é ótima para o Palmeiras e para o futebol nacional, o que mostra uma luz no fim do túnel para a crise vivida nas últimas temporadas, resumida pela debandada desenfreada de jovens talentos, como os casos de Breno e Alexandre Pato.

Mas o que realmente tenho a dizer, agora, é que o Palmeiras deu o “troco” no rival Corinthians. Na semana passada, eu havia elogiado a atitude do departamento de marketing do time do Parque São Jorge ao colocar Sabrina Sato com a camisa. Fui elogiado, obviamente por corintianos e grandes boêmios, assim como fui trucidado por torcedores de outros clubes, que tomaram como uma ofensa minhas comparações de outras campanhas de marketing. Agora, chegou a vez da diretoria palmeirense entrar no meu hall de elogios. Afinal, a camisa do Palmeiras está linda na Adriane Galisteu, não é? Ah, alguém aí poderia me dizer onde está a logomarca da FIAT? Eu não consigo encontrá-la…Isso sim é um patrocínio de respeito, e como!

EM TEMPO…

O Corinthians também fechou com um novo patrocinador, a Medial Saúde, que trabalha no ramo de assistência médica. Eis que as “línguas afiadas” já começam a dizer que a parceria tem tudo para dar certo, afinal, inúmeros serão os corintianos que precisarão e já precisaram de assistência médica por causa deste time aí. Colocaram até o Serginho Groismann para vestir a camisa…Pára, “garotô”!