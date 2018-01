Isso tem de acabar

O que aconteceu ontem no Pacaembu foi mais um capítulo triste na atual história do Corinthians. Lamentável a invasão dos torcedores após a derrota do time paulista para o Náutico, na Copa do Brasil.

O Corinthians foi eliminado. Houve tentativa de agressão aos jogadores e aos policiais. Foi a estréia do técnico Paulo César Carpegiani. Diga-se, o de menor culpa nesse episódio todo. O Corinthians entrou num buraco que parece não conseguir sair mais. O elenco passou uma semana em Atibaia, ganhando fôlego, isolado dos problemas, pensando somente em futebol. Nada. Jogou mal e mereceu perder. Não há comprometimento. Não há confiança. Não há respaldo.

A derrota foi a gota d’água para o torcedor, mais uma vez sem razão. Outro dia mesmo, vendo um jogo do futebol inglês, comentei a beleza que seria se os estádios do Brasil não tivessem alambrado, se jogadores e torcedores convivessem em harmonia. Estou certo que nessa primeira metade de século isso não é possível. Uma pena. As ameaças voltaram. O zagueiro Marquinhos se mandou pelo mesmo motivo. E quando a PM entra em ação, quase sempre não separa o joio do trigo. Nem sei se é possível fazer isso numa situação dessa.

Há culpados nessa história? Se há, apontaria o presidente Alberto Dualib como o maior deles. Não tem mais o comando do clube. Administra sem rumo. Corre para todo lado e acha que somente a vinda de capital estrangeiro resolverá o problema do clube e do time. Um presidente sem saída.

Enquanto isso, a concorrência ri à toa. Quanto mais fundo o Corinthians descer, mais engraçado ficará. Vem aí o Brasileiro e o time do Parque São Jorge, se não abrir o olho logo, começará a disputa como candidato ao descenso. Aos torcedores que invadiram o Pacaembu e tentaram agredir jogadores, comissão técnica e até policiais militares, pena máxima: a lei.

Punição, jogos com portões fechados, partidas em outros Estados, enfim, qualquer iniciativa que afaste o time dos seus torcedores. Pelo menos dos torcedores briguentos. Chega de conversas e promessas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.