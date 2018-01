Itália adiciona quarta estrela e prepara festa

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou nesta terça-feira as mudanças em seu uniforme, celebrando o tetracampeonato mundial de futebol. Foi adicionada a quarta estrela ao seu escudo e a entidade prepara uma festa para o próximo sábado, quando o time disputará seu segundo jogo após a conquista da Copa do Mundo da Alemanha, contra a Lituânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2008. A partida será no Estádio Sao Paolo, em Nápoles, e o time dará a volta olímpica com a Copa do Mundo minutos antes do jogo.

