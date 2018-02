Já era, Corinthians!

Deu para o Corinthians no Campeonato Paulista. A derrota para o Santos por 2 a 1 na Vila sepultou as pretensões do time, que já eram pequenas, de chegar entre os quatro primeiros que passarão para a outra fase. Já era! A matemática ainda não diz isso. Hoje, no Parque São Jorge, certamente algum jogador vai soltar a seguinte frase: “enquanto tiver esperança, vamos lutar pela vaga”.

A verdade é que time algum sobrevive mais sem planejamento, sem ter um time base, sem peças de reposição no banco, sem estrutura emocional e política de sua diretoria. O Parque São Jorge nesse Paulista foi tudo isso e um pouco mais. Perdeu os três clássicos que disputou. Apanhou do São Paulo (3 a 1), do Palmeiras (3 a 0) e agora do Santos (2 a 1). Pior. Voltou a ter uma recaída em relação às expulsões. Amargou na Vila mais dois cartões vermelhos, para Amoroso e Gustavo. E Leão não vira o filme, continua a reclamar da arbitragem. Não percebeu ainda que o problema do Corinthians é outro.