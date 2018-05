Jogador de futebol americano universitário deita no gramado para se camuflar em jogada

Na 11ª rodada da NCAA Football, torneio de futebol americano universitário dos Estados Unidos, um lance inusitado marcou a partida entre Kansas Jayhawks e Iowa State.

Na parte final do segundo tempo da partida, os Jayhawks, que atuavam em casa, receberam o retorno de bola da equipe de Iowa. Na jogada, o recebedor correu poucos metros com a bola e decidiu fazer o passe lateral para um companheiro de equipe, LaQuvionte Gonzalez. O curioso é que ele não foi imediatamente visto pela maioria dos atletas de Iowa State, por utilizar-se de uma artimanha curiosa: ele se deitou no chão de bruços.

A intenção do atleta foi tentar ficar ‘camuflado’ na parte pintada do gramado, chamada de end-zone, que normalmente é pintada com o logo da equipe e/ou com cores diferentes do verde habitual da maior parte do campo. No caso, no estádio de Kansas, os tons das cores do uniforme do time e desta parte do gramado são bastante semelhantes.

O inteligente artifício fez com que Gonzalez conseguisse avançar até as 35 jardas do campo de defesa após receber a bola. O passe demorou para chegar em virtude da distância entre ele e o recebedor que havia lhe feito o lançamento.

No fim das contas, o time da casa perdeu para Iowa por 31 a 24. É a nona derrota consecutiva do Jayhawks, que venceu apenas uma partida em toda a temporada – o jogo de estreia, contra o Rhode Island Rams, por 55 a 6.