Jogão no Maraca

A exemplo do que ocorreu na primeira partida da final da Taça Rio – segundo turno do Campeonato Carioca – quando o Botafogo massacrou a Cabofriense, mas terminou no empate, por 2 a 2, a história se repetiu neste domingo contra o Flamengo.

No primeiro tempo, o Alvinegro carioca abriu 2 a 0 no placar, poderia ter goleado, mas na etapa inicial permitiu o empate do Flamengo. O goleiro Júlio César foi obrigado a fazer pênalti em Renato e terminou expulso, fato que iniciou a reação rubro-negra.

Um jogo de bons lances, emoção e, com certeza, os 42 mil torcedores que foram ao Maracanã saíram satisfeitos. Agora, é esperar pelo domingo. Um novo empate, leva a decisão do Estadual para as cobranças de pênaltis. Vitória simples dá o título para a equipe vencedora.

Pelo o que vi no Maracanã, fico com o Botafogo, um time melhor organizado em campo. Mas, vale lembrar, o Flamengo é sempre Flamengo e em decisões costuma se superar. Vamos ver.

Alguém também se arrisca a um palpite?