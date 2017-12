Jogo desigual

Enquanto nós ficamos aqui queimando os neurônios para encontrar as causas do baixo índice técnico do futebol brasileiro, a resposta está diante dos nossos narizes. Leio que o Real Madrid vendeu os direitos de transmissão dos seus jogos por 1,1 bilhão de euros (não há erro: é bilhão, mesmo). Isso equivale a R$ 3,15 bilhões. Quer dizer, com grana dessa ordem, os times europeus podem comprar confortavelmente todos os jogadores que bem entenderem e até importar os gandulas se estiverem com falta deles por lá. A causa principal da falência do futebol sul-americano é esta: disparidade brutal de poder econômico.O resto é procurar pêlo em ovo. Leia aqui.

