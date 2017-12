Mas se nos filmes de guerra os alemães escondem a derrota, nos jogos de futebol fazem questão de relembrar os fracassos. Talvez para que não se repitam em casa neste ano. O canal 1 passou a final de 1966 contra a Inglaterra, com direito a gol inglês que a bola não entrou. No dia seguinte, mostraram a derrota para a extinta Alemanha Oriental na Copa de 1974. E teve também a final contra a Argentina, de Maradona, no México, em 1986.

