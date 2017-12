Quem entrou numa fria ontem foi o Flamengo, que perdeu por 3 do Defensor e vai ter dificuldade para virar o placar no Maracanã. O empate em 2 a 2 do Santos com o Caracas não foi tão mau como resultado. Péssimo foi ter perdido dois jogadores, Antonio Carlos e Dênis. Esses desfalques vão se refletir na decisão de domingo contra o São Caetano, e mais adiante. O São Paulo fez seu dever de casa contra o Grêmio mas não vai ter sopa no Olímpico. O tricolor pode comemorar outra coisa, além da vitória: a boa estréia de Dagoberto que, mesmo sem plena forma física, deu outra dinâmica ao ataque são-paulino. O gol saiu de passe seu e fez outras jogadas insinuantes e precisas, além de um gol (corretamente) anulado por impedimento. Chegou para ser titular.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.