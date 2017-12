Nos últimos dias, as entrevistas coletivas – ou, como pomposamente gostam de chamar, aqui na Copa, “conferências de imprensa” – da seleção francesa foram freqüentadas por vários repórteres da Coréia do Sul. O interesse é óbvio, já que as duas seleções se enfrentam neste domingo, em Leipzig. Nesta sexta-feira, um jornalista britânico cumpriu jornada dupla e deu uma de tradutor, passando do Francês pro Inglês os pontos principais das entrevistas do dia. Os cinco coreanos fizeram uma roda em torno do colega… que deveria cobrar um cachezinho da Federação Francesa pela prestação de serviços.

