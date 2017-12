Jornalistas ou fãs?

Ronaldinho Gaúcho deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira apenas para a imprensa estrangeira. No final, os jornalistas de todo o mundo (com exceção dos brasileiros) esqueceram que estavam ali trabalhando e correram atrás de um autógrafo do ídolo.

Tinha mais de 50 jornalistas na sala de entrevistas e a maioria correu para a mesa onde Ronaldinho Gaúcho estava sentado. Foi uma tremenda confusão, com muito empurra-empurra, um copo quebrado e uma mesa virada. Mas o craque brasileiro tentou atender a todos com cortesia antes de ser tirado do local pela assessoria de imprensa da CBF.