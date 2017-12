Juan tem medo de um ataque: do pato

Nem Henry, Klose ou Crespo. Zagueiro titular da seleção brasileira, Juan não se abala por enfrentar os melhores atacantes do mundo durante a Copa. Mas um simples pato é capaz de deixá-lo com medo.

No Castelo Lerbach, onde o Brasil está concentrado na Alemanha, tem um pequeno lago com alguns patinhos. Durante a entrevista coletiva deste domingo, um dos patos chegou perto de Juan. Foi o suficiente para ele sair rapidamente do local.

“Esse bicho avança e morde. Tem que ficar esperto”, justificou Juan, ainda olhando desconfiado para o simpático patinho que passeava pelo gramado do Castelo Lerbach, sem saber do medo que causou no zagueiro da seleção brasileira – coisa que nenhum atacante conseguiu até agora.