Juntos novamente!

Foi quando Hortência e Paula decidiram se unir para colocar o basquete feminino no topo do mundo que o esporte viveu dias espetaculares. E o técnico era Miguel Ângelo da Luz que, muito inteligente, deixou as geniais jogadoras comandarem o grupo, em 1994 e 1996. Resultado: o basquete ganhou ouro, no Mundial, e prata, na Olimpíada.

Hortência e Miguel Ângelo da luz estão novamente juntos, dessa vez na equipe de comentaristas da TV Globo e da SporTV, neste Mundial Feminino de Basquete, atuando no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Hortência eventualmente trabalha com basquete, mas Miguel, que está no comando da seleção feminina do México negocia com o Marinos, time que poderá dirigir na Liga da Venezuela.