Kaká e Dunga ficam devendo e a seleção não agrada

Inglaterra 1 x 1 Brasil. Jogo morno, sem muito esforço para os dois times, com os ingleses no mesmo estilo de que jogaram a última Copa do Mundo – chato de ver, entendo agora porque o técnico Steve McClaren está ameaçado de demissão. Foi justo pela eficiência de quem aproveitou a chance que criou. Para sair disso, só Ronaldinho e companhia tivessem grandes momentos, o que não aconteceu. O gol do Brasil, com Diego, só poderia ser numa bola cruzada e de cabeça.

É visível que Dunga e Kaká realmente estão fora de sintonia um com o outro e isso atrapalhou o time. O fato do técnico ter tirado dele a faixa de capitão e os dois terem deixado claro publicamente a insatisfação com o pedido de dispensa da Copa América atrapalhou. Kaká não jogou 10% do que sabe e o time foi mal. Aliás, a seleção teve mesmo muitas dificuldades. Prova disso: duas chances boas, só no segundo tempo, em lances isolados, com o atacante estreante-e-desconhecido Afonso Alves.

Agora, é aguardar a Turquia. E ver o que sairá de bom nesse jogo, que também não vale nada, só para ressaltar. Na Copa América será diferente.