Kaká se destaca dentro e fora de campo

Eleito o melhor jogador em campo na estréia do Brasil, Kaká brilhou sozinho na vitória por 1 a 0 sobre a Croácia. Fez um golaço e ainda foi importante na marcação. Depois do jogo, ele também deu show na zona mista, onde acontece o atendimento à imprensa.

Enquanto alguns jogadores, como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, evitaram as entrevistas, Kaká atendeu com paciência todos os jornalistas – e são centenas, do mundo inteiro. Aproveitou muito bem seu momento de glória na abertura da Copa. E foi embora com um enorme sorriso no rosto, com o sentimento de dever cumprido.