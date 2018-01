Se antes os técnicos do vôlei serviam de exemplo para os profissionais de diversas áreas – pincipalmente no futebol -, a história muda um pouco. Agora será a vez do técnico Emerson Leão dar uma palestra, mas para as atletas da seleção feminina de basquete, que se prepara para o Mundial do mês que vem, em São Paulo (SP). O tema da palestra será liderança e motivação e acontecerá na próxima segunda-feira à noite, no hotel onde o time está concentrado.

