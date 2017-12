Tentei assistir ao amistoso da seleção contra a Turquia. Mas sucumbi ao sono no meio do segundo tempo. A certa altura, o Galvão Bueno(até tu, Galvão?!) notou “certo desinteresse” por parte dos jogadores. Ora, se até o diário oficial da seleção admite desinteresse, o que nós, comuns mortais, podemos achar? Ainda me sinto entorpecido pela experiência. Será que já houve jogo mais chato ou esse é um marco histórico, para constar das antologias do futebol? Ou melhor, do anti-futebol?

