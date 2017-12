Lindas, mas não como a Bia

Costumo dizer que antes do nascimento da minha linda Beatriz havia falado com cerca de 1.347.998 pessoas. Depois da Bia, e ela tem seis anos, conversei com 387.122.437. Primeiro, ela puxou a mãe e fala pelos cotovelos com todo mundo. Segundo, que sua beleza chama a atenção. Aqui na Alemanha, vejo um monte de loirinhas de olhos azuis, nenhuma tão linda quanto a minha Bia, mas são bonitas e não agüento de saudades da minha pequeninha. Mesmo sem falar alemão, já brinquei com um monte delas no trem, lanchonete e nas ruas. Até apertar as bochechas eu consegui, apesar da cara feia do pai.

