Lulinha no Pan

Lulinha, do Corinthians, está convocado para disputar o Pan-Americano no Rio, em julho. A informação é do seu empresário, Wágner Ribeiro. O jogador, de 16 anos, é a mais nova promessa surgida nas categorias de base do Parque São Jorge. Foi confirmado no elenco principal do clube depois da demissão do técnico Emerson Leão, que se recusou a testar o jogador nesta temporada. Dizia que ainda era cedo para isso. O Corinthians não pode esperar. Lulinha será usado por Paulo César Carpegiani no Campeonato Brasileiro. Como alguns dos bons garotos nascidos no clube que já estão no time, o atleta é visto como dinheiro em caixa pelos dirigentes.

