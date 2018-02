Luxemburgo no Palmeiras: resquícios do passado ou títulos no futuro?

Em 2002, praticamente todos os palmeirenses com quem conversei foram unânimes em apontar Vanderlei Luxemburgo como um dos grandes culpados pelo rebaixamento da equipe a Série B, já que havia dispensado alguns jogadores que, mais tarde, poderiam ter ajudado o time a escapar da degola.

De lá pra cá, ambos tomaram rumos diferentes. Ao deixar o Palmeiras, Luxemburgo assumiu o Cruzeiro e preparou a equipe mineira para um ano espetacular em 2003, conquistando a Copa do Brasil, o Mineiro e o Campeonato Brasileiro, com sobras. Curiosamente, o time era comandado, dentro de campo, por um velho conhecido palmeirense: o meia Alex. Depois, foi campeão brasileiro e bicampeão paulista com o Santos.

O Palmeiras, por sua vez, ressurgir das cinzas com uma bela campanha na Série B em 2003 e surpreendeu no Brasileirão de 2004, chegando à Libertadores. A torcida, no entanto, não conseguiu comemorar título algum, fazendo com que a pressão ficasse insuportável para a atual diretoria que, espertamente, resolveu assumir uma posição agressiva para a próxima temporada, com projetos e, obviamente, a volta de Vanderlei Luxemburgo.

Se todos os projetos prometidos realmente saírem do papel e Luxemburgo provar que seu salário mensal de R$ 500 mil valerá cada centavo, o Palmeiras tem tudo para retomar a época gloriosa da década de 90.

Mas como num conto de fadas, tudo tem o seu porém, e no Palmeiras a história não é diferente. Vale destacar que o salário do treinador será bancado pela diretoria, e que qualquer tipo de desavença, seja lá por qual razão, pode afastar os milhões de reais que o empresário J. Hawilla promete investir, e a construção de um novo estádio não é garantia de títulos, que é o que o palmeirense realmente quer, neste momento.

Para isso, é preciso investimentos, como os que estão sendo prometidos, mas principalmente planejamento, e é isto que mais me preocupa, no momento. Apesar dos projetos apresentados e das inúmeras idéias, dá-se a impressão que a contratação de Luxemburgo foi muito mais um impulso da diretoria do que um planejamento, e isto pode custar caro no futuro…

De qualquer forma, o Palmeiras entra em 2008 determinado a deixar o papel de coadjuvante dos últimos anos para reassumir a ponta do futebol paulista e brasileiro.