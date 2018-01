Mais do troféu

Como o troféu a ser oferecido pelo governo do estado do Rio a Romário, em comemoração ao milésimo gol, desagradou aos leitores deste blog, fui atrás do responsável pelo artefato – que pesa 12 quilos – para saber como a peça foi criada.

O criador do troféu foi o carnavalesco Milton Cunha, que em 2001 fez o enredo “Os seis segredos do Arial”, que deu o nono lugar no desfile de São Paulo para a Leandro de Itaquera. Além da escola paulistana, ele trabalhou na Beija-flor (1994 a 1997), União da Ilha (1998/1999), Unidos da Tijuca (2002/2003), São Clemente (2004/2005), Viradouro (2006) e Porto da Pedra (2007).

Cunha contou que o troféu foi encomendado “de urgência”, às 22h30 de sexta-feira do dia 23 de março (antevéspera do clássico contra o Flamengo, quando Romário tinha 998 gols). Na primeira hora do dia 24 o desenho já estava pronto.

O criador explica a concepção da obra:

“Não se faz mil gols em um ano. O tempo me pareceu importante, por isso, a base é de mármore e os números do ‘mil’ foram envelhecidos, enrugados com efeito craquelê e betume. Optei por fazer o 100 em dourado e o último zero em prata simbolizando o Maracanã. Ele ficou na cor prata porque o estádio puxa para a cor cinza/branco e também quis destacá-lo para privilegiá-lo.

Dos zeros dos 100 saem dois jogadores. Ao contrário dos números, eles não estão envelhecidos e simbolizam tanto os adversários tentando impedir Romário de chegar aos mil gols quanto o jogadores que ele driblou para chegar ao feito.

Na base, ao lado do nome do Romário, coloquei dez estrelas que significam cada centena de gols por ele marcados.”

Hum…então tá, né!