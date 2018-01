Mais uma crítica…

O pessoal da Confederação Brasileira de Basquete tem sido bastante criticado com a organização do evento. Já foram criticados os atrasos na entrega de credenciais, confusão na zona mista do ginásio do Ibirapuera, falta de público durante os jogos, o calor nos dois ginásios (faltou até água após os jogos da quinta-feira no Ibirapuera)…Ontem notei os preços abusivos de camisetas e chaveirinhos que estão vendendo nas lojinhas oficiais.

As camisetas mais simples, com o logo da Federação Internacional, custam R$40. Outro modelo sai a R$ 80. Um chaveiro custa R$ 10. Segundo os vendedores, 90% das compras são feitas pelas jogadoras das outras Seleções.

“Lembrancinhas” para poucos, não?

