Mais uma tragédia anunciada. E quem tem a culpa?

A morte de sete torcedores após a queda da arquibancada do Estádio da Fonte Nova no último domingo, na festa do Bahia pelo acesso à Série B do Brasileirão de 2008, é mais uma tragédia anunciada que poderia ser evitada. Não é preciso conhecer muito sobre arquitetura, engenharia, etc, para saber que as condições do local eram péssimas há tempos. E poderia ter acontecido em qualquer outro local.

As fotos só reforçam isso. O que não falta é corrosão. Um cenário que se repete pelo Brasil, em suas arenas esportivas em condições péssimas. Pode ser o que for. Alguns estádios pequenos, inclusive, são até piores. E não é preciso ir muito longe, tenho certeza que todos temos um exemplo assim por perto – aqui na capital paulista não faltam. O trabalho mais comum é passar uma tinta, colocar uma ou outra coisa bonita e pronto, os dirigentes fazem alarde: “estamos modernizando”… A culpa pelo incidente, obviamente, é de quem é responsável pelo estádio, ou seja, o governo do Estado da Bahia. Todos os inquéritos, aliás, provavelmente apontarão isso.

O que podemos fazer, em primeiro lugar, é exigir mudanças rápidas. Na Copa do Mundo de 2014 com certeza estes estádios ruins em sedes de jogos não existirão, tenho certeza. Mas existirão em outros, e é preciso muito cuidado. Vale para todos os esportes – até o Ginásio do Ibirapuera precisa de uma grande reforma. Todos sabemos que o exemplo vem de cima e de casa. Portanto, se o esporte brasileiro quer se tornar uma potência, precisa mudar suas casas. Para ontem.

Aos familiares das vítimas, nossas condolências e respeito. E a torcida para que não volte a acontecer.