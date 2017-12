Estávamos eu e Giuliano Villa Nova pelas ruas de Hannover quando fomos parados por um latino. “Hablas espanol”, perguntou, todo solícito. Respondi que sim e ele emendou que era argentino. Eu disse que era brasileiro. O cara quase virou as costas e foi embora. Ainda perguntei. “É difícil pegar a credencial no centro de imprensa.” Pedante, respondeu: “São precisos seis meses para ficar com uma desta.” Que coisa!

