Juro que acho esse assunto chato à beça, por repetitivo. Mas recebi alguns e-mails perguntando minha opinião sobre os mandos de campo das semifinais e finais do Paulistão e assim respondo pelo blog. Se quatro equipes se classificaram, e o fizeram jogando em seus estádios, o correto é que disputem esses jogos finais da mesma maneira e nas mesmas condições. Cada um joga uma partida em seu campo e outro na campo do adversário. É algo tão elementar que fico surpreso que ainda se preste a discussões.

Assim, Santos, São Caetano e Bragantino saem prejudicados por não poderem jogar em suas sedes, que serviram muito bem para os outros jogos do campeonato, vale lembrar. Se dos quatro, três saem prejudicados, apenas um se beneficia, é claro. O São Paulo é o único que vai mandar um dos jogos em seu próprio estádio. O que isso expressa? Também me parece elementar: expressa uma antiga lei da humanidade, a lei do mais forte, que inclina a balança a seu favor porque tem mais dinheiro e mais influência política, coisas que costumam andar juntas. Se todo o funcionamento da sociedade brasileira vai nesse sentido, por que no futebol seria diferente?

Porém (tem sempre um porém, como dizia o Plinio Marcos), cabe uma pergunta: por que motivo os clubes, agora prejudicados, assinaram um regulamento que outorga à Federação Paulista de Futebol o mando dos jogos a partir das semifinais? Bastaria não assinar e ponto. Seria suficiente exigir uma cláusula garantindo aos clubes o mando de campo em seus estádios em qualquer fase do certame, inclusive nas semifinais e finais, se para elas se classificarem, é claro.

Então por que deixam passar essa dubiedade? Por burrice? Por omissão? Para reclamar depois? Não sei, mas formulo uma hipótese: talvez porque alguns clubes prefiram mesmo jogar em estádios maiores para ganhar mais dinheiro com os jogos decisivos. Mas não podem dizer isso abertamente para não deixar as torcidas iradas. Afinal, para a torcida interessa mesmo é o título e todo o resto é secundário. E a torcida sabe que quem abre mão de um mando de jogo abre mão de uma vantagem,em favor do adversário.