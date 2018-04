Alexandre Pato deve começar 2014 como terminou 2013: entre os reservas. A contratação mais cara da história do Corinthians não emplacou no ano passado. Em 58 jogos (28 como titular), Pato marcou 17 gols.

Nos primeiros treinos deste ano, Mano Menezes, assim como Tite, deixou o atacante fora do time. Em seu lugar jogará Romarinho. Dessa forma, Pato deve mesmo ficar no banco na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, no próximo domingo.

Quando Mano comandava a seleção brasileira, Alexandre Pato era titular da equipe. Foi, inclusive, o artilheiro do período em que o técnico esteve à frente do time.

E para você, leitor, Mano Menezes acertou em colocar Pato na reserva?

Mano Menezes acertou em colocar Pato na reserva? Sim, o atacante corintiano terminou 2013 em baixa.

Não, Pato é o melhor atacante do elenco alvinegro. View Results