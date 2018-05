A torcida do Flamengo não demorou a lotar o estádio do Maracanã. Pouco depois da abertura dos portões, um grande público pôde ser visto nas arquibancadas. Do lado de fora, no entanto, as filas se perdiam de vista e muita confusão entre os torcedores para entrar. Á polícia tentava organizar as filas para evitar maiores tumultos.