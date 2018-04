Como treinador, Maradona é melhor apresentador de TV

Não posso negar que os jogos da Argentina ultimamente são meus preferidos. É possível ver no rosto dos jogadores claramente a expressão de medo com a possibilidade de ficar fora da Copa 2010. Maradona, à beira do campo, não é nem sinal do que foi como jogador.

Diga-se, aliás, que Maradona foi inferior a Pelé – fato. E como treinador, diríamos que Dunga coloca o argentino no bolso, com sobras.

Acho que Maradona escolheu a profissão errada ao virar técnico. Ele deveria ter investido mais na carreira de apresentador de televisão – se bem que os programas dele (gravados em 2005) eram tão divertidos como o futebol da Argentina de hoje.

Faltam duas rodadas para a Argentina nas Eliminatórias – atualmente em quinto lugar, que classificaria à repescagem para enfrentar o quarto da Concacaf.

O próximo desafio é o Peru, em casa, uma moleza. O último jogo é contra o Uruguai, no Centenário, uma dureza.

Os argentinos precisarão rezar muito – e não na igreja de Maradona – para conseguir a vaga no Mundial.