Marinho desmaia em campo, se nega a sair e marca gol em sequência

O Cruzeiro superou o Vitória por 2 a 1 no Mineirão e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, o lance que chamou atenção no jogo foi o choque entre Marinho e Henrique. Após a trombada, o atacante do time baiano caiu no gramado e ficou desacordado. O técnico Vagner Mancini chegou a chamar o lateral Norberto para entrar na partida, mas, mesmo após o susto, Marinho se negou a ser substituído e quis continuar em campo.



Minutos depois, ele foi recompensado e marcou o único gol do Vitória no jogo, o que não evitou a eliminação. Após o apito final, o jogador foi examinado e não foi constatado nenhum problema. Apesar de liberado, Marinho não vai entrar em campo no domingo, quando sua equipe enfrenta o Santos, já que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão.