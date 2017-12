Mas cadê a banheira?

Depois de 23 dias na Alemanha, aprendi muitas coisas, mas de uma me tornei viciado: o banho de banheira.

É um hábito alemão, europeu, e não existe coisa melhor depois de um dia de trabalho, caminhadas intermináveis, comida de menos, pouquíssimo tempo de sono…. Todos os hotéis têm uma, menos o de Munique, onde estive até hoje de manhã. Aliás, além da falta inadmissível, a descarga do banheiro disparou assim que eu cheguei. E como a recepção demorou demais para resolver o problema, pásmem, eu arrumei. Por essa nem eu esperava.

No hotel aqui em Berlim, a banheira é um pouco maior e tem ainda uma essência de limão para fazer espuma quando colocada na água. Coisa que eu só via em filmes, passei a usar também.

Hoje, no reencontro, abusei. Depois de seis horas no trem e três de sono, não aguentei: dormi na banheira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.