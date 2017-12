Massa está uma acelerada à frente dos rivais

O fato de poder participar de toda a temporada de inverno da Fórmula 1 dá uma aparente vantagem a Felipe Massa na luta pelo título do ano que vem, tomando por base que ele, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen são os principais favoritos ao campeonato.

Tanto o espanhol bicampeão do mundo quanto o finlandês não poderão entrar na pista antes do Ano Novo por questões contratuais. A Renault não libera Alonso para treinar pela McLaren, que por sua vez não libera Raikkonen para entrar num dos carros da Ferrari, pelo menos em público.

Essa quilometragem pode fazer a diferença, principalmente no começo do ano. Basta ver como foi na Honda em 2006, quando Jenson Button deu um passeio em Rubens Barrichello, inclusive durante toda a temporada.

Muitos críticos dirão que Barrichello é mais lento que Button em qualquer circunstancia. No entanto, é só fazer um comparativo entre o brasileiro e Michael Schumacher para saber que 2006 foi um ano anormal.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diferença no Mundial de pilotos entre Button e Barrichello (56 pontos contra 30) dá margem para dizer que, o inglês é, no mínimo, tão bom quanto Schumacher e que, por tanto, todas as conquistas do alemão aconteceram por causa do carro. Ou trocando em miúdos: Se Button corresse na Ferrari teria ganhado cinco títulos seguidos. Será?