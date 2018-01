Massa: treino é treino, corrida é corrida

O título deste post é um dos mais manjados, já é quase um jargão jornalístico, com variantes para outras modalidades esportivas (no futebol, usa-se jogo). Mas se aplica com exatidão a Felipe Massa, após as duas corridas disputadas na temporada 2007 da Fórmula 1. O brasileiro foi muito bem na pré-temporada, batendo várias vezes o companheiro Kimi Raikkonen e o bicampeão Fernando Alonso. Nos treinos livres na Austrália e na Malásia, também foi o mais rápido. Mas chegou a corrida e aí deu tudo errado. O que acontece? Parece que falta a Massa neste momento experiência, pois está sentindo a pressão.

Ser rápido com Michael Schumacher ao lado é ótimo, dá status e confiança, foi o que lhe aconteceu na temporada passada. Mas ele e a torcida sabiam que não disputaria título. Agora, com Raikkonen, ele tem de brigar para vencer corridas e o companheiro e não está conseguindo, mesmo sendo rápido (registrou na Malásia, por exemplo, a velocidade mais alta em todos os setores da pista). Parece estar ansioso para mostrar serviço. Se não tiver cuidado e calma, vai ter problemas na Ferrari, cuja pressão interna e dos tiffosi para ganhar é grande.

Por mais incrível que pareça, Lewis Hamilton é o novo piloto com a situação que Massa tinha no ano passado. É rápido e anda sem pressão alguma, já que todos esperam que Alonso vença e ele esteja por perto, nada mais que isso. Esse desempenho do estreante é fantástico. Mas não é eterno, uma hora ele andará mal. E daí mostrará sua grandeza se conseguir reagir. É isso o que se espera de Massa. Está ficando para trás e precisa reagir. Se for grande mesmo, esse começo de temporada não passará de estatística para a história.