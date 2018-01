Li sobre a bomba que explodiu em um trem em São Paulo na manha de sexta-feira, ferindo 11 pessoas. Pois à noite, voltando do estádio de Stuttgart, passei um medo falso. É que para ir da estação de trem até o hotel (cerca de 25 quilômetros) preferi pegar um trem a pagar 45 euros pelo táxi. Mas a lembrança da notícia me deixou apavorado. Pegar um trem às 23h30??? Bobagem. Famílias inteiras, casais novos com filhos pequenos, grupos de senhores, moças desacompanhadas, enfim todo tipo de gente honesta e trabalhadora indo para casa. Chegando na minha estação, desci juntamente com cerca de 20 pessoas. Cinco senhoras, aparentando mais de 60 anos, seguiram até o estacionamento gratuito e sem flanelinhas ladrões. Pegaram seus carros e foram embora. Um casal seguiu pela rua, tomando sorvete e empurrando o carrinho do bebê na maior tranqüilidade. E eu fui para o hotel. Tudo normal. Sem problemas. Como deveria ser em qualquer parte do mundo.

