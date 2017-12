Imagino meu pai dirigindo aqui na Europa com um carro que tenha GPS. “Cala boca máquina. Me deixa dirigir.” Seria o máximo. A “mulher” não pára de falar o trajeto a ser seguido e o “seu” Baldini, cuja paciência é do tamanho de um átomo, não demoraria muito para ter discussões enormes com a máquina.

