México 4 x 0 Brasil

Um grupo de brasileiros tomou uma lição no calçadão que fica à frente da belíssima catedral de Colônia. Ficaram um bom tempo enchendo um pacato grupo de mexicanos para que fosse disputada uma “pelada”. Após muita insistência, o duelo saiu. E os mexicanos jogavam muito melhor. Os brasileiros, além de estarem completamente bêbados, eram ruins pra caramba. Atrás no placar, 4 a 0, os brasileiros resolveram partir para a ignorância e passaram a dar pontapés nos mexicanos. Os “hermanos” pagaram as coisas e foram embora. Os brasileiros, como bobos, ficaram com a bola e a vergonha.

