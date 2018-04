Milton Cruz deve ser nomeado como novo treinador do São Paulo?

Desde que assumiu o São Paulo após a saída de Muricy Ramalho, Milton Cruz possui histórico positivo com seis vitórias em sete jogos à frente da equipe. A vitória sobre o Flamengo na estreia do Brasileiro une-se a outros resultados importantes conquistados pelo time, como os triunfos contra o Corinthians e Cruzeiro pela Copa Libertadores. Durante o jogo deste domingo, a torcida gritou o nome do eterno auxiliar, que está há 20 anos na equipe, mostrando que além do apoio dos jogadores, o interino também possui carinho com os são-paulinos.

Com as negativas de treinadores renomados como Alejandro Sabella, Vanderlei Luxemburgo e Jorge Sampaoli, o momento é o ideal para que Milton Cruz assuma oficialmente o cargo de técnico do São Paulo? Vote!

Milton Cruz deve assumir o comando do São Paulo? Sim

Não View Results