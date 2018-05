Treino fechado em Itu, voo fretado, hotel escondido no Rio… Nem o time titular que vai jogar no domingo no Engenhão contra o Botafogo é sabido. O Palmeiras, temeroso devido às confusões envolvendo torcedores e jogadores, mais a tentativa de encontrar algo para surpreender e ajudar a vencer, esconde tudo. A única coisa certa é que terão escolta da polícia em todos os momentos. (MARCEL RIZZO – Jornal da Tarde)