Morumbi, campo seguro?

Depois dos conflitos que aconteceram antes de São Paulo x Palmeiras será que o Ministério Público e o presidente da Federação Paulista de Futebol irão concluir que não é possível realizar clássicos no Morumbi, já que ele não oferece condições de segurança, como fizeram em relação ao Parque Antártica e a Vila Belmiro? Durante o jogo, até cartolas e filhos de cartolas se engalfinharam na tribuna, em magnífico exemplo de civilidade dado às arquibancadas. Vão interditar estádios (como se os estádios fossem culpados) e ignorar que, enquanto aqueles vândalos não forem punidos com severidade, não haverá segurança no futebol qualquer que seja o campo de jogo?

